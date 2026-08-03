Klart: Landskrona värvar Andreasen

Landskrona värvar ny anfallare.

De har säkrat upp den danska anfallaren Mathias Andreasen, 24.

– Jag är verkligen glad och stolt över att ha skrivit på för Landskrona BoIS, säger han via klubbens hemsida.

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Landskrona Bois har gjort klart med en ny anfallare.

Det handlar om Mathias Andreasen, som närmast kommer från spel i danska tredjedivisionen med Næstved. Där stod 24-åringen för nio mål på 25 matcher under den gångna säsongen.

Andreasen är fostrad i Hvidovre och har nu skrivit på ett treårskontrakt med Superettan-klubben.

– Mathias är en spelare vi har följt noga under våren och vi har även utvärderat honom i träning hos oss. Därför känns det väldigt bra att han nu blir en Bois-spelare, säger Landskronas sportchef Robert Grandén.

– Med Mathias får vi en forward som med sin storlek kan skapa problem för motståndarna både i och utanför boxen. Förra säsongen i Danmark visade han också att han har förmågan att göra mål, fortsätter han.

Den danske anfallaren ser fram emot sitt nya äventyr i Sverige.

– Jag är verkligen glad och stolt över att ha skrivit på för Landskrona BoIS. Det är en klubb med en fantastisk historia, ambitiösa mål och passionerade supportrar. Det här känns som rätt steg för mig, säger Andreasen.

Landskrona ligger för närvarande på åttonde plats i Superettan efter 17 spelade omgångar.