Beskedet: Sportchefen lämnar krisklubben

Ola Lundin har tagit ett beslut.

Sportchefen väljer att lämna IK Brage.

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Ola Lundin har varit verksam som sportchef i IK Brage i närmare tio år. Under fredagen bekräftar han i ett öppet brev att han lämnar Borlängeklubben.

”Fotboll är min passion, Brage är min klubb och det har varit en ära att i närmare tio år ägnat all kraft till att driva och ansvara för klubbens elitverksamhet. Det enda som skaver är att vi inte lyckats gå upp i allsvenskan de här åren men det får komma längre fram helt enkelt… Men nu tackar jag för mig och avslutar mitt uppdrag som Sportchef”, skriver Lundin på klubbens hemsida.

Brage är inne i en tuff period och ligger för tillfället näst sist i superettan-tabellen. Nyligen fick huvudtränaren Anders Bååth sparken.

”Oavsett orsaker och faktorer till säsongen så här långt så är den ett underbetyg av alla inblandade. Men även om det är en missräkning och målsättningen var nåt annat så är det ändå inte konstigt att efter nio raka säsonger på övre halvan (nåja 2021 undantaget) springa in i en svagare säsong. Det är elitidrott, en tävling och det ingår i spelet. Vi har satt oss i ett tufft läge men det är långt ifrån över, spelarna tillsammans med det nya tränarteamet har alla kvaliteter som krävs för att lösa nytt kontrakt”, skriver han och avslutar:

”Tack till alla spelare, ledare, övriga kollegor och supporters för oförglömliga år och än en gång tack för förtroendet. Väl mött på Vallen!”