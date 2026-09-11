Klart: Arsenal värvar georgisk talang

Arsenal presenterar ett nyförvärv.

Det är Andria Bartishvili, 17, som ansluter från Kolkheti 1913.

Foto: Bildbyrån

Arsenal värvar för framtiden.

Under fredagen presenterar ”Gunners” den 17-årige talangen Andria Bartishvili. Georgiern kommer att ansluta till Arsenal i juli 2027.

Bartishvili skriver ett förhandskontrakt vilket innebär att han kritar på det riktiga avtalet när han fyller 18.

”Alla i Arsenal ser fram emot Andrias ankomst nästa sommar och önskar honom lycka till resten av säsongen på Iberia 1999”, skriver ”Gunners”.

Bartishvili tillhör Kolkheti 1913 men är för närvarande utlånad till Iberia 1999.