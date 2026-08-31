Malmö FF tar ledningen mot Sirius

Både Sirius och Malmö FF förlorade med 0–3 på hemmaplan i den förra omgången.

Nu ställs man mot varandra på Studenternas IP i Uppsala.

Matchen pågår.

Foto: Bildbyrån

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IK Sirius har två raka förluster i bagaget efter att ha gått obesegrade genom de föregående 16 omgångarna. Under måndagen har Uppsalaget chansen att utöka serieledningen när Malmö FF gästar Studenternas IP.

MFF kommer från en tung hemmaförlust mot Djurgården som slutade 0–3 till Stockholmarna. Inför måndagens möte ligger de himmelsblå på en åttondeplats i allsvenskan.

Gaute Helstrup gör fyra förändringar från mötet med Djurgården. Nyförvärvet Stian Gregersen tar plats i försvaret, vilket även gäller Jens Stryger som ör tillbaka från avstängning. Theodor Lundbergh och Jovan Milosavljevic tar också plats i elvan istället för den avstängda duon Kenan Busuladzic och Otto Rosengren.

I hemmalaget Sirius gör Andreas Engelmark ett skifte från nederlaget mot BK Häcken i den föregående omgången. Odera Adindu kommer in istället för Noel Milleskog, som under dagen blev klar för Degerfors på lån.

Efter en havltimme ropade Isak Bjekebo på straff efter att ha blivit fälld i straffområdet av Jovan Milosavljevic. Domaren valde däremot att fria.

Några minuter innan halvtidspausen tog gästerna MFF ledningen. Theodor Lundbergh slog ett inlägg från vänster som nyförvärvet Diego Garcia nickade i mål.

Matchen pågår

Lagens startelvor

IK Sirius

David Celic – Henrik Rönnlöf Castegren, Mohamed Soumah, Tobias Anker, Oscar Krusnell – Melker Heier, Marcus Lindberg – Odera Adindu, Victor Svensson, Joakim Persson – Isak Bjerkebo

Malmö FF

Robin Olsen – Jens Stryger, Andrej Djuric, Stian Gregersen, Gabriel Busanello – Jovan Milosavljevic, Adrian Skogmar, Theodor Lundbergh – Anton Höög, Diego Garcia, Sead Haksabanovic