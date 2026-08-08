TV-guide: Så ser du kvalfinalen mellan Juventus och Hammarby

Juventus och Hammarby möts i kvalfinalen i miniturnering 2 i den andra kvalrundan till UEFA Women’s Champions League lördagen den 8 augusti 2026.

Avspark sker klockan 21.00 svensk tid.

Hammarby firar segern. Foto: Bildbyrån

Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:

Arena: Stadio Vittorio Pozzo, Biella (Italien)

Stadio Vittorio Pozzo, Biella (Italien) Datum: 8 augusti 2026

8 augusti 2026 Avspark: Kl. 21:00

Kl. 21:00 TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige

Visas endast digitalt i Sverige Streaming: Sportbladet Play

Sportbladet Play

Kan jag se Juventus – Hammarby på TV?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Juventus mot Hammarby i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.

Hur streamar jag Juventus – Hammarby?

Om du vill följa mötet digitalt sänds Juventus mot Hammarby live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 20:50, tio minuter innan utsatt avsparkstid.

För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

Juventus – Hammarby: Vad du kan förvänta dig?

För Hammarby handlar det om nästa steg i Europaspelet efter att laget tog sig vidare via 4–0 mot Apolonia i semifinalen den 5 augusti.

Juventus tog sin plats i matchen genom 2–1 mot Torreense samma dag.

Hammarby var finalist i Women’s Europa Cup förra säsongen och går alltså in i den här kvalfinalen med färsk europeisk erfarenhet. Men satsar i år på att återigen ta sig in i finrummet och Championes Leauge.

Juventus kommer samtidigt till matchen med en kortare gemensam förberedelsetid. Tränaren Isaac Guerrero har sagt att laget varit samlat i mindre än en månad, vilket ger lite perspektiv på italienskornas läge inför avspark.

Hammarbys trupp:

Målvakter:

Lene Christensen

Cajsa Andersson

Fanny Jurander

Försvarare:

Emilie Bragstad

Gudrún Arnardóttir

Sofia Reidy

Stina Lennartsson

Alice Carlsson

Athinna Persson Lundgren

Sally Nylén

Mittfältare:

Anna Walter

Filippa Curmark

Elin Sørum

Vilma Koivisto

Mathilde Janzen

Hannah Sjödahl

Fanny Peterson

Doris Petz

Stella Maiques

Inés Lorenius

Anfallare:

Mari Nyhagen

Svea Rehnberg

Vilde Hasund

Anna Linder

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.