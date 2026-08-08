TV-guide: Så ser du kvalfinalen mellan Juventus och Hammarby
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Juventus och Hammarby möts i kvalfinalen i miniturnering 2 i den andra kvalrundan till UEFA Women’s Champions League lördagen den 8 augusti 2026.
Avspark sker klockan 21.00 svensk tid.
Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:
- Arena: Stadio Vittorio Pozzo, Biella (Italien)
- Datum: 8 augusti 2026
- Avspark: Kl. 21:00
- TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige
- Streaming: Sportbladet Play
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Kan jag se Juventus – Hammarby på TV?
För dig som söker efter vilken kanal som visar Juventus mot Hammarby i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.
Hur streamar jag Juventus – Hammarby?
Om du vill följa mötet digitalt sänds Juventus mot Hammarby live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 20:50, tio minuter innan utsatt avsparkstid.
För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.
Juventus – Hammarby: Vad du kan förvänta dig?
För Hammarby handlar det om nästa steg i Europaspelet efter att laget tog sig vidare via 4–0 mot Apolonia i semifinalen den 5 augusti.
Juventus tog sin plats i matchen genom 2–1 mot Torreense samma dag.
Hammarby var finalist i Women’s Europa Cup förra säsongen och går alltså in i den här kvalfinalen med färsk europeisk erfarenhet. Men satsar i år på att återigen ta sig in i finrummet och Championes Leauge.
Juventus kommer samtidigt till matchen med en kortare gemensam förberedelsetid. Tränaren Isaac Guerrero har sagt att laget varit samlat i mindre än en månad, vilket ger lite perspektiv på italienskornas läge inför avspark.
Hammarbys trupp:
Målvakter:
Lene Christensen
Cajsa Andersson
Fanny Jurander
Försvarare:
Emilie Bragstad
Gudrún Arnardóttir
Sofia Reidy
Stina Lennartsson
Alice Carlsson
Athinna Persson Lundgren
Sally Nylén
Mittfältare:
Anna Walter
Filippa Curmark
Elin Sørum
Vilma Koivisto
Mathilde Janzen
Hannah Sjödahl
Fanny Peterson
Doris Petz
Stella Maiques
Inés Lorenius
Anfallare:
Mari Nyhagen
Svea Rehnberg
Vilde Hasund
Anna Linder
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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