Förbundskaptenens ord efter dystra beskedet: ”Tungt besked”

Under lördagen kom beskedet att Johnna Rytting Kaneryd dragit korsbandet.

Nu uttalar sig förbundskapten Tony Gustavsson om skadan.

– Hon betyder väldigt mycket för vårt lag, både som spelare och lagkamrat och det här känns hos oss alla, säger han i ett uttalande.

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Johanna Rytting Kaneryd har blivit en viktig del av Tony Gustavssons landslagsbygge. I oktober väntar ett avgörande kval för att ta sig till VM nästa sommar.

Då får damlandslaget klara sig utan kuggen.

Hon är meddelade under lördagen att hon dragit korsbandet – för tredje gången.

”Hur smärtsamt det här ögonblicket än är, längtar jag redan efter att få komma tillbaka ut på planen med mina lagkamrater och göra det jag älskar mest. Det kommer att ta tid, men den känslan är det som kommer att driva mig varje dag”, skriver hon på sin Instagram.

Nu går förbundskapten Tony Gustavsson ut och berättar om det tunga tappet.

– Det är ett väldigt tungt besked, framför allt för Johannas skull. Hon betyder väldigt mycket för vårt lag, både som spelare och lagkamrat och det här känns hos oss alla. Nu är det viktigaste att Johanna får den tid och det stöd hon behöver. Vi kommer att finnas där för henne hela vägen, säger Sveriges förbundskapten, Tony Gustavsson, om skadan i ett uttalande.

Den första matchen i dubbelmötet med Litauen spelas den 9 oktober på bortaplan och returen den 13 oktober. Vinnaren av dubbelmötet möter vinnaren av Skottland-Tjeckien i ett nytt dubbelmöte – en playoff-final – i december.