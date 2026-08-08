Malmö-tränaren inför finalen: ”Inte chanslösa på något sätt”

Malmö FF ska spela final i miniturneringen i Champions Leauge mot Eintracht Frankfurt.

Det är en tuff final men huvudtränare, Jonas Valfridsson, tror på sitt Malmö.

– Frankfurt är ett väldigt bra motstånd och inspirerande att möta, men vi känner också inte att vi är chanslösa på något sätt, utan vi har idéer för att kunna slå dem i matchen, säger han.

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Malmö FF slog Vålerenga med 1–0 under onsdagen efter ett historiskt mål av nyförvärvet Älvali Lindstöm. Hon som värvades från krisklubben Uppsala och nu avgjorde i Europa för Malmö.

Under lördagskvällen väntar Eintracht Frankfurt i final i miniturneringen.

– Frankfurt är ett väldigt bra motstånd och inspirerande att möta, men vi känner också inte att vi är chanslösa på något sätt, utan vi har idéer för att kunna slå dem i matchen. Men vi behöver också lära under den här resans gång och det är väl det vi tar med oss egentligen. Men känner väl att vi har en bra matchplan, vi har en bra genomgång av den matchplanen vi har och tror på den. Och sen får vi se hur det utvecklar sig helt enkelt, säger Malmö FF:s tränare Jonas Valfridsson i en pressträff.

Han väljer att lägga all press på svensk-laget Frankfurt, som åkt ut mot ett svensk lag innan, när BK Häcken slog ut dem i semifinalen av Europa Cup i våras.

– Det är klart att de är favoriter när vi går in i den här matchen. Sen så är det alltid svårt att säga procentuellt hur stort, men de har erfarenheten och de har, vad heter det, kompetensen. Så självklart är de favoriter. Men det är inte så att den här klubben inte riktigt har en historia av att kunna skrälla.

”Vi måste se till att vara ödmjuka”

Att Malmö FF skulle slå ut Vålerenga och ta sig till final var inte helt givet. Skåneklubben ligger trea i damallsvenskan men har haft en svajig säsong och förlorat mot lättare motstånd och visat upp sin överlägsna fotboll från i fjol.

– Med tanke på våra resultat att vi fått stryk mot Vittsjö och spelar oavgjort mot Piteå, förstår jag vad du menar. Men tittar du på matchbilden i de två matcherna så kör vi över dem ganska ordentligt båda lagen. vi har inte haft förmågan att göra mål.

Han fortsätter:

– Problemet är att mål är det som avgör matcher och det är det som man läser av i slutet. Så för oss handlar det väldigt, väldigt mycket vidare om att fortsätta bygga på det spelet vi har spelat. Men att egentligen bli effektivare och starkare i sista tredjedelen.

Ni som lag saknar Europa-rutin. Har ni förberett spelarna på något speciellt sätt inför de här matcherna?

– Nej, vi pratar väldigt mycket om identitet och vi vill ta med oss den här erfarenheten och se hur kan vi mäta oss med den här typen av motstånd som Vålerenga och Frankfurt med den typen av spel vi har.

–Okej, vad behöver vi lära oss? Vad behöver vi ta med oss? Det är första gången vi är med. Vi måste också se och vara ödmjuka inför den och det har vi givetvis pratat med spelare om att vi vill fortsätta vara oss själva, avslutar Valfridsson.