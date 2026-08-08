Janzens ord om Bajen: ”Hjärtat har blivit grönvitt”

Mathilde Janzen, 21, anslöt till Hammarby i januari och redan i februari var hon Europa-hjälte.

Nu har hon en ny chans att bli hjälte när Hammarby jagar en plats i Champions League.

– Nu är vårt mål att ta oss till Champions League och därför är matchen imorgon extremt viktig, säger 21-åringen till FotbollDirekt.

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Hammarby är på plats i Italien, i staden Biella, för att spela miniturnering i Champions League. I onsdags möttes ”Bajen” det albanska laget Apolonia, där slutresultatet skrevs till 4–0, där Mathilde Janzen blev en av målskyttarna.

I finalen av miniturneringen väntar den italienska storklubben Juventus.

– Det ska bli spännande. Det är sådana matcher man älskar att spela. Jag tror det kan bli en väldigt jämn match. Det är två starka lag som ska mötas och vi får vara på hugget både offensivt och defensivt och så ska vi se till att vinna, säger Mathilde Janzen till FotbollDirekt.

Vad behöver ni tänka på mot Juventus?

– Ja men det blir viktigast att tänka på är väl att vi verkligen jobbar som ett lag och står kompakta. Vi vet att Juventus är spelskickliga och gillar att ha mycket boll och så vi kan störa deras spel. Sedan så klart fokusera på det vi är bra på, göra mål framåt och stå tätt bakåt och se till att vinna matchen.

Hammarbys publik har blivit en snackis i Europa efter Champions League äventyret 2024, där flera hundra supportar var på plats i Barcelona, Manchester och Wien. Även i Italien är supportrar på plats för att stötta “Bajen” till ännu ett Europa-äventyr.

– Publiken är alltid väldigt viktig. Vi vet också att Juventus kommer att ha mycket folk, vi var och kollade på deras match i onsdags och de sjöng också.

– Så det känns jättekul när publiken är där och man får den där sista pushen och energin att göra de sista grejerna.

Mathilde Janzen, till höger, firar lagkamraten Gudrun Arnardottirs mål. Foto: Bildbyrån

”Jag är otroligt tacksam för förtroendet”

Våren blev speciell för Janzen. Hon anslöt direkt till lägret i Marbella och blev inslängd i träningsmatcher och Europa Cup. Sedan väntade en tuffare period med skador som höll henne borta från spel.

Efter sommaruppehållet har Janzen blivit en given del i startelvan och har både spelat på vänsterkanten och centalt.

– Ja, men jättekul. Det är det man vill vara och det är det man tränar för varje dag, att komma in i startelvan.

– Så jag försöker alltid bara göra mitt bästa, ger mitt allt på varje träning och match. Och så klart är jag otroligt tacksam för förtroendet och sen vet jag så klart att jag måste fortsätta göra mitt jobb och utvecklas varje dag. Men det är så klart jättekul.

I våras när Hammarby spelade i Europa blev det i den nya satsningen Europa Cup. Då tog man sig hela vägen till en historisk final när man föll mot BK Häcken. Om det skulle bli förlust mot Juventus finns det ändå chans att spela i Europa men då i Europa Cup.

– Ja, men man älskar att spela i Europa. Nu är vårt mål att ta oss till Champions League och därför är matchen extremt viktig. Man älskar att resa med laget till olika länder och att spela sånna matcher på hemmaplan med en stor publik.

– De här Europamatcherna är ju det roligaste som finns i fotboll. Så det är klart vi ska ge allt för att få sådana matcher framöver också.

Janzen firar avancemaget i Europa Cup, som straffhjälte. Foto: Bildbyrån

”Hjärtat har blivit grönvitt”

När Hammarby mötte Sporting Lissabon på hemmaplan i februari hade man med sig ett övertag efter att Emilie Joramo gjort matchens enda mål på bortaplan. Efter att Sporting kvitterat på hemmaplan slutade matchen i straffläggning och Mathilde Janzen blev straffhjälte efter att ha satt den avgörande straffen säkert i mål.

Nu är hon redo att kliva fram och ta en straff igen.

– Ja man får alltid se i stunden hur det känns. Jag tycker att man alltid borde, om man känner att man kan lägga, så ska man lägga. Om man inte känner det så ska man inte lägga.

– Jag är en spelare som tycker om straffar och brukar vara bäst när det gäller. Men sen får man också se hur det känns.

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Nu har du varit i Hammarby några månader. Hur känns det att spela i Hammarby?

– Jag älskar Hammarby. Jag tycker om laget väldigt mycket, sammanhållningen, själva klubben med alla fans. Man kände sig välkomnad direkt när man kom. Allt runt omkring är fantastiskt kul och hjärtat har blivit grönvitt. Så det känns väldigt bra med allting, avslutar hon.

Juventus och Hammarby möts under lördagen med avspark 21:00.