JUST NU: Djurgården tappade poäng – kryss mot Öis

Örgryte IS tog emot Djurgårdens IF.

Det slutade 0–0.

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Under måndagskvällen ställs Örgryte IS mot Djurgårdens IF på Gamla Ullevi i Göteborg. Hemmalaget Öis kommer från en efterlängtad seger i derbyt mot Häcken medan Djurgården slog HBK med 3–0.

Öis-tränaren Andreas Holmberg var avstängd och fick inte ta plats vid bänken. Samtidigt var Djurgårdens dito Jani Honkavaara tillbaka efter att ha varit avstängd i den senaste matchen mot HBK.

Den första halvleken förblev mållös efter att inget av lagen skapade några farligare chanser.

Den andra halvleken slutade också utan några mål och lagen fick varsin poäng. Farligaste chansen kom när Daniel Stensson hittade Joel Asoro. Yttern fick inte nicken på mål.

Värt att notera är att Honkavaara inte har lyckats vinna tre allsvenska matcher i rad som tränare i Djurgården.

Startelvor:

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Andersson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Paulson, Christoffersson, Hofvander

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Siltanen, Finndell – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien