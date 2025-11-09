Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Öster tar emot Djurgården – här är elvorna

Östers IF mot Djurgårdens IF i den allsvenska slutomgången.
Inför dagens drabbning så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Östers IF slåss för sin överlevnad i allsvenskan och i den allsvenska slutomgången ställs man mot Djurgården, som alltjämt har en teoretisk chans att ta fjärdeplatsen.
Inför dagens drabbning i Växjö så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Östers IF: Wallinder – Varmanen – Hedlund – Kricak – Olsson – Christensen – Suhonen – Ask – Uddenäs – Aliev – Ljung. 

Djurgårdens IF: Rinne – Ståhl – Tenho – Danielson – Kosugi – Ekdal – Schüller – Fallenius – Åslund – Nguen – Priske. 

