Öster tar emot Djurgården – här är elvorna

Östers IF mot Djurgårdens IF i den allsvenska slutomgången.

Inför dagens drabbning så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Östers IF slåss för sin överlevnad i allsvenskan och i den allsvenska slutomgången ställs man mot Djurgården, som alltjämt har en teoretisk chans att ta fjärdeplatsen.

Inför dagens drabbning i Växjö så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Östers IF: Wallinder – Varmanen – Hedlund – Kricak – Olsson – Christensen – Suhonen – Ask – Uddenäs – Aliev – Ljung.

Djurgårdens IF: Rinne – Ståhl – Tenho – Danielson – Kosugi – Ekdal – Schüller – Fallenius – Åslund – Nguen – Priske.