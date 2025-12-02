Öis-stjärnan på plats i Österrike

Isak Dahlqvist lämnar Örgryte.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att han är på plats i Österrike för att skriva på för FC Blau-Weiss Linz.

Det tar slut för Isak Dahlqvist i Örgryte trots det allsvenska avancemanget. Det har varit på gång en längre tid och bland annat IFK Göteborg har gjort försök att ta honom.

För några dagar sedan kom Sportbladet med ett helt nytt huvudspår när FC Blau-Weiss Linz blev känt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har 24-åringen rest till Österrike. Han uppges vara på plats och enligt vad FD erfar har han klarat läkarundersökningen.

Nu väntar antingen i dag eller i morgon kontraktsskrivande med Linz-klubben som spelar i den österrikiska högstadivisionen.