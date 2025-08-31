JUST NU: Pekings och Djurgårdens elvor

IFK Norrköping tar emot gästande Djurgården under söndagen.

Dif-förvärvet Jeppe Okkels startar direkt.

Så ställer lagen upp.

IFK Norrköping har tagit tre raka segrar, inräknat cupen, och under söndagen tar de emot Djurgårdens IF på Platinum cars Arena.

Inför matchen står det klart att Djurgårdens Tobias Gulliksen är utanför matchtruppen. Då väljer Dif-tränaren Jani Honkavaara att sätta in nyförvärvet Jeppe Okkels från start direkt.

Startelvor:

IFK Norrköping: Andersson – Kalley, Sögaard, Watson, Baggesen – Brönner, traustason, Höög Jansson, Moberg Karlsson, Nyman, Sigurgeirson

Djurgården: Manojlovic – Ståhl, Tenho, Danielson, Kosugi – Schüller, Anderson, Siltanen – Fallenius, Priske, Okkels