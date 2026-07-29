Ramon Pascal Lundqvist sjukskriven

IFK Göteborg kommer med ett tråkigt besked.

Ramon Pascal Lundqvist har sjukskrivit sig.

Mittfältaren kommer därmed inte att delta i tärning eller matcher framöver.

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Ramon Pascal Lundqvist fick stora delar av fjolåret förstört av en skada. I år har det blivit fem matcher varav två från start för IFK Göteborg.

Nu blir mittfältaren borta på obestämd tid. Blåvitt meddelar via sin hemsida att 29-åringen har blivit sjukskriven. Han kommer således varken träna eller spela matcher med laget framöver.

”Sjukskrivningen beror på personliga skäl och gäller tills vidare”, skriver klubben.

Pascal Lundqvist anslöt till IFK Göteborg från turkiska Göztepe sommaren 2024. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till december 2027.



