Henderson nära Chelsea – säger upp avtalet med Brentford

Jordan Henderson ryktas vara klar för Chelsea.

Nu har mittfältarens avtal med Brentford sagts upp.

– Jag hoppas att jag bidrog till att hjälpa laget, säger han till klubbens hemsida.

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Jordan Henderson är nära en övergång till Chelsea enligt engelska medier. Nu meddelar Brentford att avtalet med mittfältaren har sagts upp i förtid.

Henderson anslöt från Ajax inför den föregående säsongen. Totalt blev det 32 Premier League-matcher för Londonklubben.

– Att komma tillbaka till Premier League var väldigt viktigt för mig, och Brentford gav mig den möjligheten. Det kommer jag alltid att vara tacksam för. Jag hoppas att jag bidrog till att hjälpa laget genom en viktig period i klubbens historia. Vi åstadkom mycket tillsammans förra säsongen, och det är något som alla runt klubben ska vara stolta över, säger 36-åringen till klubbens hemsida.

Henderson spelade tolv säsonger i Liverpool och bidrog till att klubben vann både Champions League och Premier League. Mittfältaren har även spelat 91 landskamper för England.