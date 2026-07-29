SvFF backar Uefa – står bakom kritiken mot Fifa

Uefa har uttalat kritik mot Fifas nya planer för VM.

Nu backas organisationen upp av det svenska fotbollsförbundet.

– Vi noterar och delar de befogade farhågor och frågor som UEFA har lyft, skriver SvFF.

The Times avslöjade under onsdagen att Fifa-presidenten Gianni Infantino planerar att starta ett separat bolag, kallat FIFA Forward Enterprise (FFE), där organisationen sportliga rättigheter kommer ingå.

Därmed kommer flera privata aktörer kunna ta del av VM-kakan. Samtidigt kommer Infantino kunna fortsätta att styra världsfotbollen även efter att han lämnar posten som Fifa-president, då han väntas bli högsta chef för det nya bolaget.

Uefa har redan motsagt sig förslaget.

”Fotbollens själ och styrning är inte tillgångar som ska köpas och säljas – särskilt inte utan någon som helst transparens kring vem som tjänar ekonomiskt på det”, skriver organisationen i ett uttalande.

Det svenska fotbollsförbundet (SVFF) ställer sig bakom Uefas ställningstagande.

”Vi noterar och delar de befogade farhågor och frågor som UEFA har lyft kring förslaget och kommer att noggrant analysera helheten”, skriver förbundet i ett uttalande

”Utgångspunkten att öka det ekonomiska stödet är viktig för fotbollens utveckling, men det är helt avgörande att en sådan förändring sker med full transparens och på ett sätt som värnar fotbollens integritet. Det är av största vikt att fotbollen själv har kontroll över sina rättigheter och hur dessa förvaltas”, tillägger man.