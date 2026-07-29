Nya tuffa verkligheten för spanska ex-landslagsmannen

Han var med i Spaniens VM-trupp 2022.

Nu, fyra år senare, har Hugo Guillamón skrivit på för Sporting Gijón i spanska andraligan.

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Hugo Guillamón och Ferran Torres är lika gamla och goda vänner sedan barnsben. De är båda fostrade i Valencia och kom också upp nästan samtidigt i det spanska A-landslaget.

Såväl Torres som Guillamón var med i Qatar-VM 2022 när Spanien åkte ut i åttondelsfinalen mot Marocko. Guillamón satt dock bänkad mästerskapet igenom.

När nu Torres blev Spaniens stora hjälte i sommarens VM genom att skjuta hem guldet i förlängningen mot Argentina går det att konstatera att Guillamóns karriär gått i motsatt riktning.

I augusti förra året lämnade han Valencia för spel i Hajduk Split – och efter bara en säsong i Kroatien fortsätter mittbacken/defensiva mittfältaren sin fotboll i spanska andraligan.

26-åringen har nämligen skrivit på för Sporting Gijón, som i fjol slutade på tionde plats i Segundan.

Guillamón noterades för ett mål på tre spanska A-landskamper 2021-2022.