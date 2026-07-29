Officiellt: Hammarby lånar in landslagsmålvakt

Hammarby förstärker målvaktssidan.

Lene Christensen, 26, lånas in resten av säsongen.

– Det finns inte många platser där damfotbollen har en supporterkultur som den här i Hammarby, säger hon via klubbens uttalande.

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Melina Loeck har lämnat Bajen och Emma Holmgren är inte matchredo efter att ha fött barn och väntas vara tillbaka först nästa år.

Nu agerar Hammarby och lånar in en dansk landslagsmålvakt.

– Jag har hört väldigt mycket om fansen. Det finns inte många platser där damfotbollen har en supporterkultur som den här i Hammarby. Det ska bli väldigt häftigt att få uppleva, att höra dem sjunga i 90 minuter, säger Lene Christensen via klubbens uttalande.

Lene Christensen kommer tillhöra Bajen året ut och lånas ut från Rosenborg. Hon står noterad för 31 A-landskamper.

– Vi är väldigt glada över att Lene är på plats i Stockholm, och redo att köra igång direkt med laget. Under vårsäsongen har vårt försvarsspel varit riktigt bra, och med Lene in får vi en erfaren och trygg målvakt. Cajsa har under hela året stått för goda prestationer i träning, och nu gjort en bra återstart med fina insatser i match. Med Lene in blir det skarp konkurrens om speltid, samtidigt som vi får en bredd på positionen och en bra miljö för alla våra målvakter att utvecklas i, säger Adrian Båge von Heijne via klubbens uttalande.

26-åringen, som har utsetts till danska ligans bästa målvakt, ser fram emot höstens Europa-spel och guldstriden.

– Jag har sett kvaliteten i Europaspelet under våren och hur laget har presterat i serien. Det är väldigt mycket positivt som jag ser fram emot att vara en del av. De senaste åren har jag vuxit mycket som ledare, och det hoppas jag kunna bidra med här. Jag ser mig som en ganska allround målvakt. Jag har tagit stora steg från att vara en ung målvakt till att bli mer mogen. Jag gillar att spela med fötterna – inte bara använda händerna, säger Lene Christensen.

Hon bildar målvaktspar med Cajsa Andersson.