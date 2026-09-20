Isak startar för Liverpool i bortamötet mot Bournemouth
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Liverpool gästar Bournemouth på Vitality Stadium med avspark klockan 15:00.
Båda lagen behöver desperat tre poäng för att klättra i tabellen, och Alexander Isak finns med i startelvan.
Se startelvorna här.
Liverpool återfinns på en tiondeplats i Premier League, medan hemmalaget Bournemouth parkerar på 16:e plats.
Gästerna siktar på att hoppa upp mot toppstriden och ställer upp med svenske stjärnan Alexander Isak från start.
Lagens startelvor
Petrovic – Truffert, Silva, Hill, Smith – Scott, Adams, Christie – Tavarnier, Rayan & Evanilson
Allison – Araujo, Jaquet, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Barcola, Gakpo & Isak
Matchen har avspark klockan 15:00 på Vitality Stadium.
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