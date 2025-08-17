JUST NU: Så ställer Bajen och Gais upp

Hammarby tar emot Gais på 3Arena.

Matchen drar i gång 16.30.

Så ställer lagen upp.

✔️ Följ FotbollDirekts liverapportering av matchen!

Hammarby är ute ur Europaspel den här säsongen. Nu ställs den allsvenska tabelltvåan mot Gais på 3Arena. Bajen som ligger fyra poäng bakom serieledande Mjällby behöver ta tre poäng för att haka på i den absoluta toppstriden.

Gais huserar inför drabbningen på en sjätteplats efter derbyförlusten mot IFK Göteborg. Ett avbräck för ”Makrillarna” är att Kevin Holmén är avstängd.

Startelvor:

Hammarby:

Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Pinas – Karlsson, Adjei, Besara – Johansson, Abraham, Tounekti.

Gais:

Krasniqi – Wängberg, Frej, Beckman, Wendin Thomasson – Ibrahim, Åberg, Boudir – Lundgren, Diabate, Niklasson Petrovic.