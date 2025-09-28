JUST NU: Så ställer Halmstad och Hammarby upp

Halmstads BK tar emot Hammarby på Örjans Vall.

Matchen sparkar i gång 14.00.

Så ser elvorna ut.

Hammarby jagar poäng i toppen av allsvenskan. Bajen ligger, inför söndagens match mot HBK, åtta poäng bakom ettan Mjällby. En trepoängare blir viktig för att kunna ha en chans för att ta SM-guld.

Samtidigt har det varit vårt för Bajen på Örjans Vall. Den senaste segern kom 2017. Hemmalaget HBK tog en tung seger mot IFK Värnamo senast och jagar poäng för att hålla sig kvar på säker mark i tabellen.

Bajen-tränaren Kim Hellberg ställer Elohim Kaboré i startelvan. Markus Karlsson vilas medan Oscar Johansson tar plats i mittfältet.

I HBK ersätts Niilo Mäenpää av Ludvig Arvidsson.

Startelvor:

Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Kurtulus – Boman, Allansson, Ascone, Kaib – Granath, Yeboah, Arvidsson

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Vagic, Winther – Tekie, Johansson, Besara – Madjed, Kaboré, Abraham