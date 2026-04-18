Så ställer Mjällby och BP upp på Strandvallen

Mjällby AIF har inlett sin allsvenska säsong med två raka förluster.

Brommapojkarna har i sin tur spelat oavgjort i två raka matcher.

I dag ställs de mot varandra – på Strandvallen i Hällevik.

Efter att ha säkrat ett historiskt första SM-guld i fjol har Mjällby AIF inlett den allsvenska säsongen 2026 på sämsta tänkbara vis – med två raka förluster.

Först föll man med 3-0 mot Hammarby i Stockholm, sedan med 2-0 mot Örgryte IS på Strandvallen.

För Brommapojkarnas del har de två första matcherna för året slutat med samma resultat, 2-2. Först borta mot Häcken och sedan hemma mot AIK i måndags.

I dag jagar båda lagen sin första seger. Matchen har avspark klockan 15.00.

Startelvor:

Mjällby AIF: Wallinder; Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Gustafson, Malachowski, Gustavsson – Stroud, Bergström, Manneh.

Brommapojkarna: Cavallius; Troelsen, Zandén, Hansen, Berg, Strand, Timossi Andersson, Simpson, Ackermann, Björklund, Oppong.