Så ställer Peking och Malmö FF upp

NORRKÖPING. Fyra omgångar återstår innan allsvenskan 2025 är färdigspelad.

Idag ställs IFK Norrköping mot Malmö FF där båda lagen är i stort behov av en seger.

Matchen har avspark klockan 15.00.

Foto: Bildbyrån

Med 26 omgångar spelade befinner sig IFK Norrköping på en tolfteplats i tabellen, med fyra poäng ner till kvalplats.

Malmö FF har i sin tur spelat in 42 poäng – och är just nu tre poäng från tredjeplatsen som innebär Europa-kval nästa år.

Således är förutsättningarna glasklara inför lördagens möte mellan lagen på Platinum Cars Arena. Hemmalaget är i stort behov av en ”trea” för att ta sig ett steg närmare allsvensk överlevnad – och MFF detsamma men i hopp om en Europaplats.

Med en timme kvar till avspark står det klart att hemmalaget gör två förändringar jämfört med förlusten mot Gais innan uppehållet. Detta då Christoffer Nyman och Arnor Traustason ersätter Marcus Baggesen och Axel Brönner.

I Malmö FF:s startelva har interimtränare Anes Mravac valt att göra flertalet ändringar från Sirius-matchen. Bland annat är Pontus Jansson tillbaka i startelvan. På anfallet startar Sead Haksabanovic i stället för Daniel Gudjohnsen. Lasse Berg Johnsen ersätts av Oliver Berg. Dessutom får Martin Olsson starta på vänsterbacksposition i stället för Gabriel Busanello.

Startelvor:

IFK Norrköping: Andersson – Neffati, Sögaard, Watson, Tamba – Fransson, Traustason, Höög Jansson – Prica, Nyman, Sigurgeirsson

Malmö FF: Olsen – Stryger, Jansson, Rösler, Olsson – Skogmar, Rosengren, Bolin, Berg – Haksabanovic, Ekong