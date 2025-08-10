Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar AIK och Djurgården i tvillingderbyt

  • Author image

    Fredrik de Ron

    • Webbredaktör

    Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    AIK tar emot Djurgårdens IF.
    Så startar lagen i det heta Stockholmsderbyt.

    Video

    Björnberg hjälte för AIK i debuten

    Det är dags för säsongens andra tvillingderby när AIK tar emot ärkerivalen Djurgården hemma på Strawberry arena i Solna.

    ”Gnaget” har chansen att haka på i toppstriden och gå om Malmö FF på fjärdeplatsen, samtidigt som Dif jagar IFK Göteborg i tabellens mitten.

    AIK-tränaren Mikkjal Thomasen gör tre förändringar i derbyelvan jämfört med Europa-kvalet mot Györi tidigare i veckan. Benjamin Tiedemann Hansen, Abdihakin Ali och nyförvärvet Erik Flataker förpassas alla till bänken och ersätts av Thomas Isherwood, Johan Hove och John Guidetti.

    Djurgården gör två förändringar jämfört med 1–1-matchen mot Halmstads BK senast. Jacob Rinne får chansen i målet före ordinarie keepern Filip Manojlovic, medan Adam Ståhl är tillbaka i elvan efter en längre tids skadefrånvaro. Ståhl ersätter Matias Siltanen som förpassas till bänken.

    Matchen startar klockan 14:00.

    Startelvor:

    AIK:
    Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood, Besirovic – Hove, Salétros, Csongvai – Guidetti, Celina.

    Djurgårdens IF:
    Rinne – Bergvall, Tenho, Danielson, Kosugi – Anderson, Schüller – Ståhl, Gulliksen, Nguen – Priske.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt