JUST NU: Så startar AIK och Djurgården i tvillingderbyt

AIK tar emot Djurgårdens IF.

Så startar lagen i det heta Stockholmsderbyt.

Video Björnberg hjälte för AIK i debuten

Det är dags för säsongens andra tvillingderby när AIK tar emot ärkerivalen Djurgården hemma på Strawberry arena i Solna.

”Gnaget” har chansen att haka på i toppstriden och gå om Malmö FF på fjärdeplatsen, samtidigt som Dif jagar IFK Göteborg i tabellens mitten.

AIK-tränaren Mikkjal Thomasen gör tre förändringar i derbyelvan jämfört med Europa-kvalet mot Györi tidigare i veckan. Benjamin Tiedemann Hansen, Abdihakin Ali och nyförvärvet Erik Flataker förpassas alla till bänken och ersätts av Thomas Isherwood, Johan Hove och John Guidetti.

Djurgården gör två förändringar jämfört med 1–1-matchen mot Halmstads BK senast. Jacob Rinne får chansen i målet före ordinarie keepern Filip Manojlovic, medan Adam Ståhl är tillbaka i elvan efter en längre tids skadefrånvaro. Ståhl ersätter Matias Siltanen som förpassas till bänken.

Matchen startar klockan 14:00.

Startelvor:

AIK:

Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood, Besirovic – Hove, Salétros, Csongvai – Guidetti, Celina.

Djurgårdens IF:

Rinne – Bergvall, Tenho, Danielson, Kosugi – Anderson, Schüller – Ståhl, Gulliksen, Nguen – Priske.