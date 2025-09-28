Så startar AIK och Gais i Europajakten

AIK tar emot Gais på Strawberry Arena.

Matchen kickar i gång 16.30.

Så startar lagen.

AIK och Gais jagar Europaplacering i allsvenskan. Under söndagen ställs de mot varandra på Strawberry Arena i Solna.

”Gnaget” kommer senast från en tung förlust mot IFK Norrköping medan Gais stod för en 2–0-seger mot Elfsborg. Inför matchen stod det klart att AIK-kaptenen Anton Salétros missar matchen på grund av skada.

När AIK-tränaren Mikkjal Thomassen presenterade sin elva är det Aron Csongvai som ersätter Salétros. Där till startar Mads Thychosen i stället för Zadok Yohanna.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Papagiannopoulos, Isherwood, Edh – Csongvai, Besirovic – Ayari, Flataker, Celina

Gais: Krasniqi – Frej, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Boudri – Lundgren, Diabate, Niklasson Petrovic