Så startar AIK och Hammarby i derbyt

AIK tar emot Hammarby på Strawberry Arena.

Så här startar lagen.

Avspark 14.00.

Foto: Bildbyrån

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AIK tar emot Hammarby under söndagen. Hammarby har en tuff svit borta mot AIK och Henrik Rydström hoppas kunna bryta den. Nahir Besara får starta på bänken.

Lagen startar på följande sätt.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Besirovic, Olofsson, Matthys – Mujnaic, Geiger, Ali, Bergqvist – Carlstrand, Filling, Hove

Hammarby: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Persson – Karlsson, Adjei, Boudri – Majded, Abraham, Lind