Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar AIK och Örgryte

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

AIK och Örgryte möts under lördagen.
Här är dagens startelvor.

Örgryte körde över AIK och vann med 3–0 på Strawberry Arena i Stockholm förra helgen.

Nu vänder Allsvenskan – och lagen ställs mot varandra på nytt. Den här gången på Gamla Ullevi i Göteborg.

AIK-tränaren José Riveiro gör två förändringar i startelvan. Linus Carlstrand får chansen från start för första gången och ersätter avstängde Johan Hove. Wilmer Olofsson kliver samtidigt in i elvan i stället för Sotirios Papagiannopoulos, som tvingades lämna planen skadad tidigt i förra mötet.

Örgryte gör i sin tur en förändring. Anton Andreasson tar plats från start på bekostnad av Sebastian Lagerlund.

Startelvor

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Parker – Paulson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Hofvander, Christoffersson, Sana.

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Matthys, Olofsson, Bergquist – Mujanic, Besirovic, Ali – Carlstrand, Filling, Andersson.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt