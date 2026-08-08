JUST NU: Så startar AIK och Örgryte
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AIK och Örgryte möts under lördagen.
Här är dagens startelvor.
Örgryte körde över AIK och vann med 3–0 på Strawberry Arena i Stockholm förra helgen.
Nu vänder Allsvenskan – och lagen ställs mot varandra på nytt. Den här gången på Gamla Ullevi i Göteborg.
AIK-tränaren José Riveiro gör två förändringar i startelvan. Linus Carlstrand får chansen från start för första gången och ersätter avstängde Johan Hove. Wilmer Olofsson kliver samtidigt in i elvan i stället för Sotirios Papagiannopoulos, som tvingades lämna planen skadad tidigt i förra mötet.
Örgryte gör i sin tur en förändring. Anton Andreasson tar plats från start på bekostnad av Sebastian Lagerlund.
Startelvor
Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Parker – Paulson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson – Hofvander, Christoffersson, Sana.
AIK: Nordfeldt – Thychosen, Matthys, Olofsson, Bergquist – Mujanic, Besirovic, Ali – Carlstrand, Filling, Andersson.
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