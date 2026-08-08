JUST NU: Arsenal värvar för 960 miljoner

Newcastle tappar sin lagkapten.

Bruno Guimarães, 28, är klar för Arsenal i en storaffär.

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Arsenal förstärker sitt centrala mittfält – och gör det med en riktig storvärvning.

Newcastles lagkapten Bruno Guimarães är klar för ”Gunners”. Brassen har skrivit på ett långtidskontrakt med Londonklubben.

– Det vi var tvungna att väga upp var, mycket respektfullt från Bruno med hans beteende mot oss, väldigt känslomässigt också, att han i praktiken sa till oss att han ville lämna och gå vidare, sa Newcastles sportchef Ross Wilson enligt BBC.

Enligt The Athletic landar övergångssumman på 75 miljoner pund, motsvarande drygt 960 miljoner kronor. Newcastle kommer dessutom att behöva släppa vidare 20 procent av vinsten till Guimarães tidigare klubb Lyon.

Bruno Guimarães kom till Newcastle från Lyon för 4,5 år sedan. Sedan dess har han etablerat sig som en nyckelspelare på St. James’ Park – och samtidigt cementerat sin status som en av Premier Leagues främsta mittfältare.