JUST NU: Så startar AIK och Sirius

AIK tar emot Sirius på Strawberry arena.

Så ställer lagen upp.

Under söndagen tar AIK emot IK Sirius på Strawberry arena. Inför matchen står det klart att AIK-talangen Kevin Filling är tillbaka i truppen samtidigt som John Guidetti är skadad.

IK Sirius kommer senast från en viktig skalp mot Hammarby, när de vann med 3–1.

”Gnagets” tränare Mikkjal Thomassen väljer att göra en förändring i elvan. Aron Csongvai är tillbaka efter en avstängning och ersätter Dino Besirovic

Sirius-tränaren Andreas engelmark gör inga förändringar från sin senaste match.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Benkovic, Isherwood, Papagiannopoulos – Edh, Csongvai, Salétros, Thychosen – Ayari, Flataker, Celina

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Walta, Heier, Lindberg – Bjerkebo, Ure, Persson