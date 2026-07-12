JUST NU: Så startar Bajen i Rydströms hemmapremiär

Henrik Rydström står inför sin första hemmamatch som Bajen-tränare.

Då väljer han att formera samma startelva som senast.

Se elvorna här nedan!

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström fick en drömstart på karriären i Hammarby med en bortaseger mot Elfsborg. Nu väntar 50-åringens första hemmamatch i Bajen-kläder, mot hans gamla klubb Kalmar FF.

Hammarby startar med exakt samma startelva som besegrade Elfsborg i Borås.

Kalmar FF gör en förändring från sin senaste match mot Örgryte. Aboubacar Keita kommer in i mittförsvaret och ersätter därmed Zakarias Råvik.

Lagens startelvor

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Tesfadet Tekie – Montader Madjed, Nahir Besara, Victor Lind – Paulos Abraham

Kalmar FF

Samuel Brolin – Rony Jansson, Melker Hallberg, Aboubacar Keita, Victor Larsson – Robert Gojani, Carl Gustafsson, Abdussalem Magashy – Charlie Rosenqvist, Anthony Olusanya, Charles Sagoe Junior

Matchen har avspark klockan 14:00.