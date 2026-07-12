JUST NU: Så startar Bajen i Rydströms hemmapremiär
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Henrik Rydström står inför sin första hemmamatch som Bajen-tränare.
Då väljer han att formera samma startelva som senast.
Se elvorna här nedan!
Henrik Rydström fick en drömstart på karriären i Hammarby med en bortaseger mot Elfsborg. Nu väntar 50-åringens första hemmamatch i Bajen-kläder, mot hans gamla klubb Kalmar FF.
Hammarby startar med exakt samma startelva som besegrade Elfsborg i Borås.
Kalmar FF gör en förändring från sin senaste match mot Örgryte. Aboubacar Keita kommer in i mittförsvaret och ersätter därmed Zakarias Råvik.
Lagens startelvor
Hammarby
Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Tesfadet Tekie – Montader Madjed, Nahir Besara, Victor Lind – Paulos Abraham
Kalmar FF
Samuel Brolin – Rony Jansson, Melker Hallberg, Aboubacar Keita, Victor Larsson – Robert Gojani, Carl Gustafsson, Abdussalem Magashy – Charlie Rosenqvist, Anthony Olusanya, Charles Sagoe Junior
Matchen har avspark klockan 14:00.
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