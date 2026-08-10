Besviken efter utlandsäventyret: ”Var en chansning”

Rasmus Wiedesheim-Paul är inne på sin tionde klubb i karriären.

Vid det här laget är anfallaren van vid att byta lag.

– Jag har alltid varit bra på att komma in i nya grupper, säger ÖSK-anfallaren till FotbollDirekt.

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Örebro SK var endast en straffläggning från att åka ur superettan i fjol. Årets säsong har inte artat sig så mycket bättre. Med halva serien spelad ligger ÖSK på en kvalplats med endast 14 gjorda mål.

För att bättra på målskörden valde klubben att ta in Rasmus Wiedesheim-Paul på en fri transfer under sommaren.

– Jag hade några bra möten med Rikard (Norling, tränare) och Enes (Ahmetovic, sportchef) innan jag kom hit och jag tyckte det kändes bra. ÖSK är en storklubb med mycket intresse. Jag kände det fanns mycket potential och på sikt så vill jag ju spela så högt upp som jag kan, säger anfallaren till FotbollDirekt.