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Foto: Bildbyrån

Så startar Blåvitt och Degerfors

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Ångestmöte i allsvenskan.
IFK Göteborg tar emot Degerfors IF.
Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

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IFK Göteborg har haft en tuff säsong och nyligen sparkades huvudtränaren Stefan Billborn. Den assisterande tränaren Joachim Björklund tog över och nu ställs de mot Degerfors.

Björklunds första allsvenska elva har några förändringar från den senaste matchen. den avstängda duon Tobias Heintz och David Kruse ersätts av Saidou Alioum och Sam Larsson. Dessutom startar August Erlingmark i stället för Hjörtur Hermannsson.

Matchen startar 14.00.

Startelvor:

IFK Göteborg: Andersson – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Tolf – Månsson, Thorardson, Larsson – Clemmensen, Bergmark Wiberg, Alioum

Degerfors IF: Igonen – Gideon, Faqa, Skuseth, Diatara – Netabay, Hussein, Barsoum – Fritzson, Dzabic, Karlsson

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