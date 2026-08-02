AIK-profilens lyft: ”Är det jag blir betald för”

STOCKHOLM. Mads Thychosen har hjälpt AIK hålla nollan i två raka matcher.

Försvararen tycker att hela laget har blivit bättre i defensiven.

– Jag tycker att vi har hittat en balans, säger dansken till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

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Sedan den allsvenska återstarten har AIK inte förlorat en enda match och bara släppt in två mål. ”Gnaget” kommer senast från ett kryss borta mot topplaget BK Häcken.

Trots ett kryss och en svajig första halvlek tar AIK-försvararen Mads Thychosen med sig positiva saker.

– Vi tar med oss att vi måste bli bättre än vi var i den första halvleken. Den första halvleken var för låg nivå. Sen kommer vi till en svår bortamatch och håller nollan. Jag tycker fortfarande att vi kan se i vårt spel från andra halvlek att vi är på rätt väg. Vi ser mycket mer solida ut än vi gjorde på våren och det är positivt, säger Mads Thychosen till FotbollDirekt.

Den danske högerbacken saknades i början på säsongen men har fått alltmer speltid ju längre den har gått. Thychosen förklarar att mycket av det som ligger till grund för de positiva resultaten är att laget har blivit mer samspelt.

– Jag tycker att vi har hittat en balans mellan att vara bra offensivt men också ha kontroll, speciellt i omställningarna och på fasta. Det är väl de sakerna vi har jobbat extra med.

”Olika tränare kan lära dig olika saker”

Efter Häcken-matchen hyllade Thychosen den tidigare AIK-tränaren Mikkjal Thomassen för det defensiva spelet. När FotbollDirekt bad dansken utveckla svarade han så här:

– Det är ingen hemlighet att Mikkjal hade stort fokus på det defensiva och jag spelade också ganska mycket till höger i en trebackslinje. Så jag la mycket fokus på att försvara målet. Det är ju en grej jag har försökt att lära och bli ännu bättre på. Jag jobbade mycket med inlägg under Mikkjal och därför ska han också ha kredden för att jag har blivit en bättre fotbollsspelare.

Finns det likheter med nuvarande tränaren José Riveiro?

– Den stora skillnaden är ju att vi spelar med fyra i backlinjen nu, jämfört med fem förra året. Du är lite mer på egen hand och då blir det mer fokus på en-mot-en-situationer och att du som ytterback ska försvara boxen. Det gäller att ta med sig allt från varje tränare du har haft, olika tränare kan lära dig olika saker och då handlar det om att ta med sig det bästa från varje. Det har jag försökt göra och nu blir jag hyllad för att göra det bra defensivt i den senaste matchen.

Känns det som att du har hittat den balansen lite mer i en fyrback nu?

– Min uppgift är att stänga ner deras yttrar och samtidigt vara bra på att försvara boxen som resten av mina försvarskollegor. Det är det jag blir betald för så det är skönt att göra det.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen är AIK tillbaka hemma på Strawberry Arena. Där väntar Örgryte IS, som haft en tuff säsong. Göteborgsklubben ligger, inför matchen, på en 15:e plats. Thychosen är tydlig med att om de inte ger allt kan vilken match som helst bli tuff.

– Jag har inte kollat så många Örgryte-matcher om jag ska vara ärlig, men det blir en tuff match som vanligt i allsvenskan. Är vi inte 100 procent, då blir det tufft. Spelar du inte ditt bästa, då blir det tufft oavsett vem du möter. Nu ska vi spela hemma igen och alla förväntar sig att vi vinner. Samtidigt måste vi prestera på vårt bästa och spelar du bara på 98 procent, då kommer du inte att vinna i allsvenskan. Så är det bara, avslutar han.

Matchen mellan AIK och Öis startar klockan 16.30.