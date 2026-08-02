Chocken i Real Madrid: ”Jag trodde inte på det”

Carlos Espi lämnade Levante – för Real Madrid.

Spelaren själv trodde knappt det var sant.

– Först var jag chockad. Jag trodde inte på det, säger han till Marca.

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José Mourinho har tagit över som ny huvudtränare i Real Madrid. Under torsdagen överraskade klubben med att plocka in Carlos Espi, 21, från Levante.

Anfallaren skrev ett kontrakt till 2031 och gjorde debut i träningsmatchen mot Fiorentina.

– Jag känner mig som världens lyckligaste människa. De senaste tre dagarna har varit obeskrivliga, jag är väldigt lycklig, säger han till tidningen Marca.

Efter matchen berättade spelaren själv att han kunde knappt tro det var sant när han kritade på för ”Los Blancos”.

– Först var jag chockad. Jag trodde inte på det. Men det visade sig vara sant. Mourinho ringde mig inte, men han välkomnade mig när jag kom till träningsanläggningen.

Espi noterades för totalt 22 mål på 66 matcher för Levante.