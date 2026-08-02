Uppgifter: Kalmar FF nära att värva succéforward
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Kalmar FF vill förstärka offensiven.
Enligt uppgifter jobbar de på att värva Arif Kovac från Atlanta United.
Kalmar FF har tidigare bekräftat att de har haft forwarden David Dreo på provspel från Augsburg. I väntan på att tysken ska utvärderas har KFF tagit upp jakten på en annan anfallare.
Enligt Sportbladet jobbar KFF på att värva 19-årige Arif Kovac från Atlanta United. Parterna uppges vara positiva till en lösning trots att inget är påskrivet.
Kovac noteras för 13 mål på 17 matcher i MLS Next Pro (amerikanska tredjedivisionen) den här säsongen. 19-åringen gjorde debut för A-laget i matchen mot Philadelphia Union, natten till söndag.
Kovacs avtal med Atlanta sträcker sig över 2026.
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