Uppgifter: Kalmar FF nära att värva succéforward

Kalmar FF vill förstärka offensiven.

Enligt uppgifter jobbar de på att värva Arif Kovac från Atlanta United.

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Kalmar FF har tidigare bekräftat att de har haft forwarden David Dreo på provspel från Augsburg. I väntan på att tysken ska utvärderas har KFF tagit upp jakten på en annan anfallare.

Enligt Sportbladet jobbar KFF på att värva 19-årige Arif Kovac från Atlanta United. Parterna uppges vara positiva till en lösning trots att inget är påskrivet.

Kovac noteras för 13 mål på 17 matcher i MLS Next Pro (amerikanska tredjedivisionen) den här säsongen. 19-åringen gjorde debut för A-laget i matchen mot Philadelphia Union, natten till söndag.

Kovacs avtal med Atlanta sträcker sig över 2026.