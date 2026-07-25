Så startar Degerfors och Djurgården

Degerfors tar emot Djurgården under lördagen.

Nu har startelvorna presenterats.

Matchen startar klockan 15.00.

Foto: Bildbyrån

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Degerfors IF och Djurgårdens IF möts på Stora Valla i allsvenskans 14:e omgång. Degerfors ligger på en fjortonde plats inför mötet och jagar poäng för att klättra upp på säker mark. Djurgården behöver ta poäng för att hänga på lagen i toppen av tabellen.

Inför matchen saknades Mamadouba Diaby i Degerfors trupp. Samtidigt kom uppgifter om att försvararen har lämnat klubben. Glädjande för ”Degen” är att Ludvig Fritzson och Nahom Netabay är tillbaka. Värt att notera är att nyförvärvet Ahmad Faqa går in direkt i elvan.

Djurgården gör tre förändringar från den senaste matchen mot Örgryte. Adam Ståhl, Daniel Stensson och Jeppe Okkels ersätter Piotr Johansson, Matias Siltanen och Oskar Fallenius.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Ohlsson, Faqa, Skuseth, Diatara – Netabay, Hussein, Barsoum – Fritzson, Dzabic

Djurgården: Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Stensson – Åslund, Hegland, Okkels – Lien