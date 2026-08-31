Så startar Djurgården och Mjällby

Djurgården tar emot Mjällby hemma på 3Arena.

Se startelvorna här nedan.

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Djurgården svarade för en imponerande storseger bort mot Malmö FF i den föregående allsvenska omgången. Blåränderna har två poäng till Elfsborg på den åtråvärda tredjeplatsen med två matcher mindre spelade.

Mjällby har inte spelat i allsvenskan sedan man besegrade Sirius med 4–3 efter att ha legat under med 0–3 i halvtid. Därefter har Blekingelaget spelat dubbelmöte mot Red Bull Salzburg i kvalet till Europa League, där den svenska mästarna blev eliminerade efter totalt 4–0 över två matcher.

Mjällby-tränaren Karl Marius Aksum gör tre förändringar från returmötet mot den österrikiska storklubben. Ludvig Svanberg kliver in för avstängda Tony Miettinen i backlinjen. Även Olle Lindberg och Martin Agnarsson får chansen från start.

I hemmalaget Djurgården väljer Jani Honkavaara att starta med samma elva som mot Malmö FF.

Lagens startelvor

Djurgården

Jacob Rinne – Adam Ståhl, Miro Tenho, Jacob Une, Piotr Johansson – Daniel Stensson, Matias Siltanen – Patric Åslund, Bo Hegland, Jeppe Okkels – Kristian Lien

Mjällby

Robin Wallinder – Axel Norén, Ludvig Svanberg, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Mads Enggård, Martin Agnarsson – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Olle Lindberg

Matchen har avspark klockan 19:00.