Så startar Elfsborg och Degerfors

IF Elfsborg tar emot Degerfors i allsvenskan.

Nu har startelvorna presenterats.

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Under lördagen tar IF Elfsborg emot Degerfors IF hemma på Borås Arena. Elfsborg kommer från ett kryss mot IFK Göteborg där Leo Östman blev poängräddare i den 90:e minuten.

Degerfors föll borta mot BP förra veckan och jagar tre poäng för att klättra i botten av tabellen.

Matchen startar klockan 15.00.

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Jensen, Wikström, Isherwood, Hult – Nordvall, Magnusson – Kamara, Beck, Zeneli – Östman

Degerfors: Igonen – Ohlsson, Faqa, Skuseth, Diatara – Netabay, Hussein – Dzabic, Taranis, Barsoum – Vukojevic