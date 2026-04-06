Så startar Elfsborg och IFK Göteborg

Nilo Ek
IF Elfsborg tar emot IFK Göteborg i den allsvenska premiären.
Nu har startelvorna presenterats.

Den allsvenska premiäromgången fortsätter under måndagen. IF Elfsborg inleder säsongen med att ta emot IFK Göteborg på Borås Arena.

Hemmalaget startar med Taylor Silverholt, Arber Zeneli och trotjänaren Per Frick i offensiven. Forwarden Frederik Ihler saknas i truppen.

Blåvitt får klara sig utan Noah Tolf som ådrog sig en skada under U21-landslagssamlingen. Max Fenger var tillbaka i truppen trots sjukdomssymtom. Dansken är inte med i startelvan men det är Tobias Heintz som det har funnits skedoro kring.

Matchen startar 14.00.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Silverholt, Zeneli, Frick

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Bager, Erlingmark, Jallow – Ottosson, Kruse – Alioum, Thorardsson, Heintz – Bergmark Wiberg




