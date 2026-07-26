Så startar Gais och HBK
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Gais tar emot Halmstads BK i allsvenskan.
Nu har startelvorna presenterats.
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Gais kommer senast från en seger i Conference League-kvalet. Under söndagen ställs de mot den allsvenska jumbon Halmstads BK.
Gais-tränaren Fredrik Holmberg ställer upp med nyförvärvet Nikola Vasic på topp. Därtill startar Dennis Collander, som är redo efter en skadeperiod, på högerbackspositionen.
Matchen startar 16.30.
Startelvor:
Gais: Krasniqi – Collander, Frej, Beckman, Wendin Thomasson – Sletsjøe, Fagerjord, Thorkelsson – Andersson, Vasic, Jørgensen
Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Kaib – Illary, Allansson, Ascone, Carneil – Arvidsson, Faraj
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