Så startar Gais och HBK

Gais tar emot Halmstads BK i allsvenskan.

Nu har startelvorna presenterats.

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Gais kommer senast från en seger i Conference League-kvalet. Under söndagen ställs de mot den allsvenska jumbon Halmstads BK.

Gais-tränaren Fredrik Holmberg ställer upp med nyförvärvet Nikola Vasic på topp. Därtill startar Dennis Collander, som är redo efter en skadeperiod, på högerbackspositionen.

Matchen startar 16.30.

Startelvor:

Gais: Krasniqi – Collander, Frej, Beckman, Wendin Thomasson – Sletsjøe, Fagerjord, Thorkelsson – Andersson, Vasic, Jørgensen

Halmstads BK: Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Kaib – Illary, Allansson, Ascone, Carneil – Arvidsson, Faraj