JUST NU: Så startar Häcken och AIK

BK Häcken tar emot AIK i allsvenskan.

Nu har startelvorna presenterats.

Foto: Bildbyrån

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Under måndagskvällen ställs BK Häcken mot AIK hemma på Nordic Wellness Arena i Göteborg. Hemmalaget kommer senast från en seger mot Halmstads BK medan ”Gnaget” är i storform och jagar fjärde raka segern.

AIK-tränaren José Riveiro gör en förändring från den senaste matchen mot Gais. Fredrik Nissen ersätts av Herve Matthys. Belgaren gör startdebut i AIK.

Häckens tränare Jens Gustafsson ställer upp med samma elva som i mötet med HBK.

Matchen startar klockan 19.00.

Startelvor:

BK Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Hestnes, Doumbia – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren

AIK: Nordfeldt – Thychosen, Papagiannopoulos, Matthys, Bergquist – Besirovic, Ayari, Hove, Mujanic – Kouame, Filling