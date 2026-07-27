JUST NU: Så startar Häcken och AIK
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BK Häcken tar emot AIK i allsvenskan.
Nu har startelvorna presenterats.
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Under måndagskvällen ställs BK Häcken mot AIK hemma på Nordic Wellness Arena i Göteborg. Hemmalaget kommer senast från en seger mot Halmstads BK medan ”Gnaget” är i storform och jagar fjärde raka segern.
AIK-tränaren José Riveiro gör en förändring från den senaste matchen mot Gais. Fredrik Nissen ersätts av Herve Matthys. Belgaren gör startdebut i AIK.
Häckens tränare Jens Gustafsson ställer upp med samma elva som i mötet med HBK.
Matchen startar klockan 19.00.
Startelvor:
BK Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Hestnes, Doumbia – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren
AIK: Nordfeldt – Thychosen, Papagiannopoulos, Matthys, Bergquist – Besirovic, Ayari, Hove, Mujanic – Kouame, Filling
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