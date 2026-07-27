Här vänder presidenten helt kring Atlético-stjärnan

Flamengo har uppgetts vara nära en övergång gällande Atlético Madrids argentinska landslagsman Thiago Almada.

Det ville dock presidenten för Brasiliens största klubb inte kännas vid – tills han plötsligt ändrade sig på en presskonferens.

– Värvningen är på gång, säger Luiz Eduardo Baptista enligt AS.

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Han startade tre matcher i sommarens VM för Argentina.

Nu kan Thiago Almada återvända till Sydamerika efter bara en säsong i Atlético Madrid – dit han kom från Botafogo förra sommaren.

Senaste dagarna har 25-åringen ryktats flitigt till Botafogos stadsrival i Rio de Janeiro – Flamengo.

Den rödsvarta klubben är Brasiliens största och mest populära och en överenskommelse med Atlético Madrid har rapporterats vara nära att gå i lås där spanska huvudstadsklubben ska få drygt 300 miljoner svenska kronor i övergångssumma.

Men nu ryter Flamengos president ifrån. På en presskonferens slår Luiz Eduardo Baptista, eller Bap som han också kallas, fast att det inte är aktuellt med Almada.

”Jag tänker inte prata om Almada. Jag har aldrig uttalat mig om att värva honom, och jag tänker inte börja göra det idag”, säger han enligt AS – för att sedan totalvända i frågan.

”Värvningen är på gång och kommer att tillkännages av den sportsliga ledningen”, lägger presidenten plötsligt till.

En märklig presskonferens av Baptista som alltså trots allt verkar sugen att få in Almada som förutom sitt spel på planen är känd för att likt Carlos Tevez komma från Buenos Aires tuffaste och farligaste favela: Fuerte Apache.