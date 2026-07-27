Beskedet: Stefan Billborn lämnar IFK Göteborg

IFK Göteborg gör ett skifte på tränarposten.

Stefan Billborn lämnar klubben.

Samtidigt tar Joachim Björklund över som chefstränare.

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IFK Göteborg gick in i säsongen 2026 med en fjärdeplats i fjol och ett säkrat Europaspel. Blåvitt har däremot haft det tuffare i år.

Efter 14 spelade matcher har laget tagit 13 poäng och ligger en placering över negativ kvalplats i allsvenskan.

Nu meddelar IFK Göteborg att chefstränare Stefan Billborn sparkas.

– Han kom till Blåvitt i ett mycket utmanande läge för två år sedan. Under Stefans ledning säkrade laget det allsvenska kontraktet och därefter den fjärdeplats som ledde till IFK:s första Europaspel på sex år. Vi tackar Stefan för hans stora professionalism och insatser för föreningen och vi önskar honom lycka till i framtiden, säger Jesper Jansson, fotbollschef i IFK Göteborg.

Samtidigt som Billborn får lämna, tar den tidigare assisterande tränaren Joachim Björklund över som ny chefstränare. På sin hemsida skriver klubben att Björklunds uppdrag handlar om att bryta den negativa trenden och tillföra nya idéer.

– Jag tar mig an uppdraget med ödmjukhet men också med en stark tro på att vi kan vända det här. Vi har en spelartrupp med stor potential och jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa den energi och tydlighet som krävs. Nu handlar det om att kavla upp ärmarna och prestera på ett sätt som våra supportrar kan känna stolthet över, säger Björklund.

Stefan Billborn anslöt till IFK sommaren 2024. Han har tidigare basat över Sarpsborg, Hammarby och BP.