JUST NU: Så startar Häcken och Djurgården

BK Häcken tar emot Djurgården.

Då gör lagen en rad förändringar.

Avspark 19:00.

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Djurgården har åkt ner till Göteborg och Hisingen för att möta BK Häcken. Då ställer lagen upp på följande sätt.

Djurgården gör fem förändringar i startelvan jämfört med den senaste allsvenska matchen.

Jacob Rinne är tillbaka mellan stolparna, medan Jacob Une återtar sin plats i backlinjen där även Max Larsson kliver in som vänsterback. På mittfältet ersätter Hampus Findell Daniel Stensson, och längst fram tar Oskar Fallenius plats i offensiven efter den sålda Mikael Anderson bakom Kristian Lien.

Hos Häcken görs tre förändringar i startelvan, där Filip Helander är tillbaka i mittförsvaret. Mikel Rygaard kliver in i stället för Silas Andersen, som har sålts. Samtidigt går Pontus Dahbo och Adrian Svanbäck in i den offensiva trion, medan Amor Layouni lämnar efter att hans kontrakt gått ut.

Startelvor:

BK Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Doumbia, Rygaard – Dahbo, Svanbäck, Lindberg – Lindgren

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Fallenius – Lien