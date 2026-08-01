Officiellt: Diogo Tomas till AIK

AIK förstärker defensiven.

Mittbacken Diogo Tomas, 29, plockas in över säsongen.

– Det känns verkligen speciellt, säger han i ett uttalande.

Diogo Tomas. Foto: Alamy

AIK förstärker defensiven med ytterligare en mittback. Tidigare värvade man belgaren Herve Matthys. Nu har ”Gnaget” presenterat Diogo Tomas, 29, på ett kontrakt över resten av säsongen.

Tomas ansluter som bosman-värvning. Han kommer senast från nederländska ADO Den Haag.

– Det är verkligen en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Att få spela för en klubb med så mycket passion som finns här, det känns verkligen speciellt, säger Diogo Tomas på AIK:s hemsida.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula:

– Diogo är en fysiskt stark mittback som utmärker sig både i luftdueller och i defensiva situationer längs marken. Han är dessutom ett starkt hot vid fasta situationer, ett område där laget för närvarande behöver förstärkning. Som mittback söker han alltid pragmatiska lösningar när han har bollen.