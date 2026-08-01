Uppgifter: Vinicius Junior har flera alternativ

Vinicius Juniors framtid är oviss.

Stjärnan kan stanna i Real Madrid samtidigt som han ryktas till Arsenal, enligt uppgifter.

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Vinicius Junior, 26, har på senare tid kopplats ihop med Premier League-mästarna Arsenal. Brassen har ett år kvar på kontraktet med Real Madrid och hans framtid är högst oklar.

Enligt ansedda The Athletic står Vinicius Junior inför tre olika scenarion. Det första är att förlänga med Real Madrid, där parterna sägs förhandla om ett nytt kontrakt.

Det andra är att gå till Arsenal. Spelaren själv sägs öppen för en flytt samtidigt som ”Gunners” följer situationen noga.

The Athletic uppger att det sista alternativet blir att vänta ut sommarens transferfönster och lämna gratis nästa år.