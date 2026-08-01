Uefas besked: Förlorat förtroendet för Infantino

Uefa har tappat förtroendet för Fifa-presidenten Gianni Infantino.

Det meddelar förbundet i ett uttalande.

”Vi kan inte fortsätta på det här sättet”, skriver Uefa.

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Bomben briserade strax efter att Fifa planerat att sälja VM till privata investerare. Uefa gick ut och hotade med bojkott och senare visade även andra konfederationer sitt missnöje.

Natten till lördagen meddelade Fifa att förslaget skrotas.

Nu svarar Uefa med att kritisera Fifa-presidenten Gianni Infantino och menar att förtroendet är förbrukat.

”Uefa välkomnar Fifa:s beslut att dra tillbaka planen på att sälja en ägarandel i sina tävlingar, inklusive VM, till privata investerare”, skriver Uefa i ett uttalande och fortsätter:

”Vi kan inte fortsätta på det här sättet, med hemliga planer som drivs igenom i expressfart, framtagna av anonyma personer och med högst tveksam nytta för sporten. Vi måste identifiera de ansvariga och ställa dem till svars.”

Kritiserar Gianni Infantino

I uttalandet meddelar Uefa att de kommer att inleda ett samarbete med medlemsförbunden och andra konfederationer för att gå till botten med varför idén om att sälja VM dök upp. Senare ska de arbeta för att samma sak inte sker igen.

” Inga alternativ får uteslutas. Den nuvarande Fifa-ledningen har inte bara förlorat Uefa:s förtroende, utan även många andra medlemmars inom den globala fotbollsfamiljen.”

Uefa förklarar vidare hur Infantino inte har hållit saker som utlovats när han röstades fram till president. Det rör sig om ökad transparens och att fotbollens pengar ska tillhöra förbunden.

”På båda dessa löften har han misslyckats med att leverera. Den ogenomskinliga uppgörelse som utformades bakom kulisserna och som han försökte driva igenom var allt annat än transparent.”