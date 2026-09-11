Så startar Häcken och Mjällby

Häcken tar emot ett krisande Mjällby på Nordic Wellness Arena.

Så ställer lagen upp.

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Under fredagskvällen inleds omgång 21 av allsvenskan när BK Häcken tar emot Mjällby AIF. Häcken ligger inför matchen på en fjärdeplats medan Maif ligger tolva.

Häckens tränare Jens Gustafsson gör två förändringar jämfört med den senaste matchen mot Gais. Simen Hestnes och Wilson Uhrström ersätts av Abdoulaye Doumbia och Mikkel Rygaard.

Andreas Brännström väljer att ställa upp med en väntad elva i sin återkomst som tränare i Mjällby. Robin Wallinder tar plats i målet efter att ha petats i den senaste matcherna. Samtidigt kliver Axel Norén och Viktor Gustafson in från start.

Matchen startar klockan 19.00.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Doumbia, Seger – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren

Mjällby AIF: Wallinder – Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Gustavsson, Enggård, Nielsen – Gustafson, Bergström, Youssef