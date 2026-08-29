Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Så startar Häcken och VSK

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

BK Häcken möter Västerås SK.
Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

BK Häcken är med och slåss i toppen av allsvenskan. Under lördagen ställs Hisingsklubben mot Västerås SK hemma på Nordic Wellness Arena.

Häcken kommer från en tung seger mot serieledande IK Sirius medan VSK kryssade hemma mot Kalmar.

Matchen startar klockan 15.00.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Wembangomo, Väisänen, Helander, Samuelsson – Doumbia, Seger – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren

Västerås SK: Jäger – H. Magnusson, Bonde, Tagesson – Gefvert, Hellisdal, Diagne, Karlsson – J. Magnusson, Lendambi, Taonsa

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt