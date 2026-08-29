Så startar Häcken och VSK

BK Häcken möter Västerås SK.

Så ställer lagen upp.

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BK Häcken är med och slåss i toppen av allsvenskan. Under lördagen ställs Hisingsklubben mot Västerås SK hemma på Nordic Wellness Arena.

Häcken kommer från en tung seger mot serieledande IK Sirius medan VSK kryssade hemma mot Kalmar.

Matchen startar klockan 15.00.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Wembangomo, Väisänen, Helander, Samuelsson – Doumbia, Seger – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren

Västerås SK: Jäger – H. Magnusson, Bonde, Tagesson – Gefvert, Hellisdal, Diagne, Karlsson – J. Magnusson, Lendambi, Taonsa