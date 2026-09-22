JUST NU: Blackstenius och Holmberg med från start
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Arsenal tar emot danska HB Køge.
Från start finns Stina Blackstenius och Smilla Holmberg.
Se startelvorna här
Arsenal tar emot HB Køge under tisdagskvällen, där det engelska laget hoppas hitta tillbaka till vinnarspåret efter två raka oavgjorda matcher i Women’s Super League mot Crystal Palace och Manchester United.
Svenskintresset är också stort i matchen, där både Stina Blackstenius och Smilla Holmberg finns med från start för Arsenal.
Avspark klockan 21.00.
Lagets startelvor
Arsenal FC
Borbe – Holmberg, Williamsson, Catley, Hinds – Little, Cooney-cross, Maanum – Kelly, Blackstenius & Foord
HB Køge
Vingum – Schultz, Uhre, Boye Sørensen, Flick – Witek, Jereko, Gejl, Oyama – Carusa & Nadim
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