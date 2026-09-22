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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Blackstenius och Holmberg med från start

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Daniel Karimi
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Arsenal tar emot danska HB Køge.
Från start finns Stina Blackstenius och Smilla Holmberg.
Se startelvorna här

Foto: Alamy

Arsenal tar emot HB Køge under tisdagskvällen, där det engelska laget hoppas hitta tillbaka till vinnarspåret efter två raka oavgjorda matcher i Women’s Super League mot Crystal Palace och Manchester United.

Svenskintresset är också stort i matchen, där både Stina Blackstenius och Smilla Holmberg finns med från start för Arsenal.

Avspark klockan 21.00.

Lagets startelvor

Arsenal FC

Borbe – Holmberg, Williamsson, Catley, Hinds – Little, Cooney-cross, Maanum – Kelly, Blackstenius & Foord

HB Køge

Vingum – Schultz, Uhre, Boye Sørensen, Flick – Witek, Jereko, Gejl, Oyama – Carusa & Nadim

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