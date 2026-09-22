Mbappé avslöjar: Var nära övergång till Liverpool

Kylian Mbappé var nära övergång till Liverpool.

Den franske superstjärnan berättar nu om de dramatiska förhandlingarna 2017 där hans mamma föll för klubben och försökte övertala honom att skriva på.

– Min mamma sa till mig: ”För mig måste du gå till Liverpool”, säger Kylian Mbappé till The Athletic.

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Inför flytten från Monaco sommaren 2017 var Kylian Mbappé fotbollsvärldens mest jagade tonåring. Liverpool var en av klubbarna som sträckte sig för att säkra anfallarens signatur, vilket inkluderade ett hemligt möte i luften på ett privatflygplan tillsammans med den dåvarande tränaren Jürgen Klopp.

Anfallarens mamma reste själv till Merseyside för att träffa klubben, uppleva staden och känna på atmosfären på Anfield. Något som gjorde ett starkt intryck.

– Hon gick till stadion och träffade folket. Hon sa: ”Det är en underbar klubb, alla är så snälla, det är en familjeklubb”. Hon föll helt för Anfield, säger Kylian Mbappé till The Athletic och tillägger:

– Min mamma sa till mig: ”För mig måste du gå till Liverpool”.

Trots moderns övertalningsförsök och den goda relationen med Jürgen Klopp föll valet till slut på Paris Saint-Germain, innan han sommaren 2024 tog klivet vidare till sin nuvarande klubb Real Madrid.

– Jag sa till Klopp att oavsett vilket beslut jag tar så blir det bra, eftersom vi pratar om några av världens största klubbar. Men i slutändan valde jag PSG eftersom det inte fanns någon bättre känsla för mig, som är född och uppvuxen i Paris, än att få bli en stjärna i min hemstad, säger han.